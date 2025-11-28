暗号資産への投資を装う架空の事業で、会員の金がだまし取られていた事件で、収益の一部が暴力団関係者に流れていた疑いがあることが分かりました。県警は「Genio」と称した、この事業で得られた金を犯罪の収益と知りながら受け取ったとして、富山市の暴力団組長などを逮捕し、事務所を捜索しました。富山市内の暴力団事務所が入る建物。盾を手にした警察官が警戒する物々しい雰囲気のなか…「午後1時です。県警の捜査員が 暴力団