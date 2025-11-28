タレント・小島瑠璃子（３１）が２８日、ＳＮＳを更新。「こころもからだもしんどい日々」が続いていたことを明かした。小島は２０２３年３月に当時、サウナ事業などを手がける会社の経営者だった男性と結婚。夫は今年２月４日、２９歳で亡くなった。亡き夫との間に生まれた長男はこのほど、２歳の誕生日を迎えた。インスタグラムのストーリーズに新規投稿し、「最近ちょーっと悩みが多くてこころもからだもしんどかった日