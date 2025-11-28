Image: 株式会社ワイエス こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。大きなバッグを持っていると財布や鍵が迷子になることがあります。欲しいものがさっと取り出せないって、些細なことですがちょっと煩わしいですよね。「本革4way巾着バッグ」は、そんな日常の小さなストレスを解消してくれる頼れる存在。意外にもコンパクトで扱いやすいこの形状が今の暮らしにちょうどいい