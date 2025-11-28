ＴＢＳ系「ハマダ歌謡祭！冬の２時間ＳＰ」が２８日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。世代を越えて楽しめる新・歌謡曲バラエティー。「マイク争奪！ザ・ベストテン」では女優・藤原紀香が、広瀬香美の名曲「ｐｒｏｍｉｓｅ」を熱唱。伸びのある歌声を披露しスタジオを興奮させた。紀香の熱唱シーンにネットも反応。「藤原紀香歌うますぎる」「藤原紀香さんうますぎやろ！！！」「歌い込んでるな」「パワフ