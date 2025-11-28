25日午後、長岡市の十字路交差点で横断歩道を渡っていた90代女性をはねた疑いで、警察は会社員の男(45)を現行犯逮捕しました。 過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕されたのは、長岡市大山に住む会社員の男(45)です。警察によりますと、男は25日午後4時30分すぎ、長岡市春日1丁目の十字路交差点を普通乗用自動車で直進していたところ、横断歩道を渡っていた90代女性をはねたということです。女性は意識があり会話ができる状態で、長