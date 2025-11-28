ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³ÚÆÃÈÖ¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2025¡Ù(29Æü15:55¡Á ¢¨´ØÅìÃÏ¶è¤Û¤«¡¿19:00¡Á)¤Ç20»þ50Ê¬º¢¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö25²óµ­Ç°ÆÃÊÌ´ë²è! 8ÁÈÂ·¤¤Æ§¤ßÌ¾¶Ê¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Î³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤¬²Î¾§¤¹¤ë³Ú¶Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£(¾åÃÊº¸¤«¤é)SUPER EIGHT¡¢Hey! Say! JUMP¡¢timelesz¡¢King ¡õ Prince(²¼ÃÊº¸¤«¤é)SixTONES¡¢Snow Man¡¢Travis Japan¡¢A¤§! group¡üHey! Say! JUMP¡ÖÌë¶õ¥Î¥à¥³¥¦¡×(SMAP)¡ütimelesz¡ÖCan do! Can go!¡×(V6)¡üKi