「15秒以内」という史上最短のショートコント日本一を決める賞レース『求人ボックスpresents 短劇王2025』で、エントリー総数4836件の中から栄えある初代王者がついに決定。決勝ラウンドの模様が、11月28日よりTVer、YouTube、TBS FREEにて配信開始された。『求人ボックスpresents 短劇王2025』ロゴ(C)TBS「面白さ」と「バズり」という大会独自の審査基準で王者が決定する本大会は、プロ・アマ、所属会社の有無、芸歴を問わず誰