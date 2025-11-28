ブロードバンドタワーとNTT東日本はこのほど、共同実験協定を締結し、長距離（東京〜北海道）のデータセンター拠点間で、次世代通信基盤「IOWN」におけるオールフォトニクス・ネットワーク（APN）を活用したストレージシステムの共同実証を開始した。これは、ブロードバンドタワーのストレージサービス内通信にAPNを活用し、1,000kmを超える長距離データセンター間で同一ファイルシステムを構成する初めての取り組みとなる。○共同