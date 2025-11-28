【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SUPER BEAVERが12月3日にリリースするフルアルバム『Acoustic Album 1』より、全曲トレーラー映像が公開された。 ■アコースティックアルバムならではの世界観を表現 『Acoustic Album 1』は、SUPER BEAVERが過去にリリースした楽曲をアコースティック編成にリアレンジした作品。公開されたトレーラーは、アコースティックアル