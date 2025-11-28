小出署は、自動車販売店などでの窃盗事件の捜査を終結し、すでに逮捕されていた男を追加で書類送検したと発表しました。 窃盗の疑いで書類送検されたのは、長岡市来迎寺に住む男(31)です。警察によりますと、男は2024年4月ごろから2025年8月ごろまで、長岡市・柏崎市・十日町市などの自動車販売店などの屋外に保管していたアルミホイール付きタイヤを盗んだ疑いがもたれています。 男は、2024年9月にタイヤホイー