１１月２９日（土）の近畿地方は、穏やかな紅葉狩り日和。来週の本格的な冬の寒さに備えて、冬支度を加速させるのにもよさそうです。一時的な西高東低の気圧配置は解消し、近畿地方は移動性の高気圧にしっかりと覆われるでしょう。日本海側では朝のうちまでしぐれる所がありますが、日中は次第に晴れてくる見込みです。中部や南部は多くの所で１日を通して晴れるでしょう。お出かけにもいい陽気となりそうです。朝は前日より