文化庁は、ユネスコ無形文化遺産の新たな候補に全国各地の民俗芸能「神楽」と「温泉文化」の2件を選びました。今回候補の対象となるのは、宮崎県の「高千穂の夜神楽」や、高知県の「土佐の神楽」など全国各地の神前のまつりで演じられてきた民俗芸能の「神楽」40件と「温泉文化」です。文化審議会は28日、ユネスコの無形文化遺産へ提案することを決定し、登録を目指す考えです。神楽は2028年、温泉文化は2030年のユネスコの委員会