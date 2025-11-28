29日は1年に一度の「イイニクの日」。いろんな店でキャンペーンがあるそうです。11月29日の「イイニクの日」を前に、長野・飯田市の小学校の28日の給食は、特別献立の焼き肉メニュー。配膳をするのは、市の焼き肉大使を務める地元出身のものまね芸人ニッチローさん。地元産豚肉を使った焼き肉を味わいました。山形・米沢市の小学校では、ブランド牛・米沢牛のすき焼き風メニューを提供。年に一度の「イイニクの日」に合わせ、各地