厚生労働省は、今年度の補正予算に医療や介護などの賃上げを行うための財政支援などに1兆3649億円を計上しました。厚労省は、28日閣議決定した今年度の補正予算案が総額2兆3252億円にのぼると発表しました。項目は多岐にわたりますが、医療や介護などの財政支援パッケージとして1兆3649億円を計上しました。病院の経営をめぐっては、物価高や賃上げの影響から全国の病院の67.2％が昨年度赤字になるなど、深刻な状況になっているこ