豚肉不使用のマグロを使ったシウマイ崎陽軒（横浜市西区）の「昔ながらのシウマイ」に豚肉でなく、マグロ入りの商品が加わる。１２月１９日に発売する。真空パックの「まぐろ（ＴＵＮＡ）シウマイ」。東南アジアを中心に販路を広げる予定で、日本を代表する食材として採用。パッケージに富士山をあしらい、日本らしさを強調した。食感のアクセントにタケノコ、隠し味にタイだしとホタテエキスを加え、甘辛くショウガが香るさ