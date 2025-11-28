国民民主党の榛葉賀津也幹事長が28日、国会内での定例会見で、衆院会派「改革の会」の斉木武志＝比例北陸信越＝、守島正＝大阪2区＝、阿部弘樹＝比例九州＝の各衆院議員が、自民党会派に合流し、衆院で230議席だった自民、日本維新の会の衆院会派が233議席で過半数となることに言及した。 【写真】かわいさがにじみ出る榛葉氏が飼うヤギ 榛葉氏は、3氏が維新から除名されたことを指摘し「維新を抜けた方々ですね。その方々が