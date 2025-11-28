BTSのJINによる自身初のソロファンコンサートツアーの幕開けとなった韓国公演を映画化した『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE』が、2026年1月2日より全国公開される。今回、ムビチケカード購入特典とスペシャル映像が公開された。【動画】BTS・JIN、真剣な眼差しで“招待状”を書くARMYへ直筆メッセージ本作は、ツアーの幕開けを飾った韓国・高陽市の高陽総合運動場補助競技場にて行われた公演の模様を収録。『Happy』『Echo』