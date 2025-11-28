酔鯨酒造は10周年を迎える最高級酒「酔鯨 純米大吟醸DAITO 2025」を発売した。これまで数々のアーティストとコラボしたボトルで商品化してきた「DAITO」。今回は原点を意味する“ORIGIN”をテーマに木版画家、徳力富吉郎（1902〜2000）の原画をもとに、龍を描いたデザインを採用した。同社では「DAITO」について「『食文化を豊かにするプレミアムな日本酒』という酔鯨の思想を体現する、最高峰の純米大吟醸」としている。兵