麻雀のプロリーグ『Mリーグ』（ABEMA麻雀チャンネル）に参戦するEX風林火山の内川幸太郎（日本プロ麻雀連盟）が28日、自身のエックスを更新し、レアな前髪ありショットを公開した。【写真】前日から激変、前髪ありうっちー！昨シーズンオフにKADOKAWAサクラナイツを退団するも、今季のドラフトでEX風林火山に指名され、電撃的な「Mリーグ」復帰を叶えた“真紅の烈風”こと内川。今オフには「アース製薬100周年記念 世界麻雀TOK