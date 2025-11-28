1.リラックスしているから 猫が穏やかな姿を見せるのは、心も体も落ち着いているとき。 「リラックス」しているときの笑顔は、脱力しているように口元がゆるみ、目もとろんとしているのが特徴です。 お気に入りの場所で寝転んでいるときや、飼い主さんのそばでまどろんでいるときに見られます。 人間で分かりやすく言うならば、マッサージや温泉などで極楽な気分のときに見られる姿でしょうか。 喉はごろごろ鳴