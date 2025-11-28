YOASOBIが、29日、30日に沖縄・沖縄コンベンションセンター展示棟にて全国ホールツアー『YOASOBI HALL TOUR 2025 “WANDARA”』のファイナル公演を開催する。両日ともチケットは完売しており、会場そばの宜野湾トロピカルビーチでは、チケットを持たない来場者も楽しめるイベント『WANPAKU MATSURI』およびライブのパブリックビューイングが実施される。【写真】YOASOBI『WANPAKU MATSURI』詳細7月の熊本公演を皮切りに、全国1