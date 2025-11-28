中日の球団納会が２８日、名古屋市内のホテルで行われた。井上一樹監督、コーチ、選手ら約２００人が参加。球団創設９０周年を迎える２０２６シーズンでの優勝を誓った。指揮官は、冒頭に「ギリギリのところで負けてしまうのが（今季）４位だった結果。２０２６年は、僕の最低ラインはＡクラス。もちろん優勝したい。選手全員が羽を広げて、羽ばたいてやるってのを思わないと優勝はない」とナインの奮起を呼びかけた。球団創