食楽web ●紅葉狩りと一緒に楽しみたい大山山麓のおすすめグルメ3品をまとめました。 都心から日帰りで訪れられる人気の大山。ケーブルカーから眺める紅葉や、都会では味わえない澄んだ空気に包まれた参道歩きは、この季節ならではのお楽しみです。 今回はケーブルカーで、阿夫利神社へ 大山周辺は関東屈指のもみじの名所として知られ、大山不動尊や阿夫利神社では、まさに今が見ごろといった様