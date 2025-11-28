NHK党の党首・立花孝志被告が、死亡した元兵庫県議に対する名誉毀損の罪で起訴されました。立花孝志被告は2025年1月に自殺した竹内英明元兵庫県議について、「逮捕される予定だった」とSNSで発信するなどし、生前と死後に名誉を傷つけた罪に問われています。接見した弁護士によると、立花被告は警察の調べに対し容疑を否認していたということですが、後日「罪を認めて謝罪する」方針に転じました。竹内元県議の妻は28日、オンライ