野村高文による『プロ目線のポッドキャストのつくり方』（クロスメディア・パブリッシング）が11月27日（木）に第2刷重版となった。 【画像】YouTubeの次にくるのはPodcast？詳しい実践ガイドが重版 『プロ目線のポッドキャストのつくり方』は年間1000本のポッドキャストを制作し、JAPAN PODCAST AWARDSを2年連続受賞した名プロデューサーが、企画から配信まで音声コンテンツ制作の全工程を解説した実践ガイド