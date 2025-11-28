徳地和紙を使った卒業証書を山口市の小学6年生がつくりました。山口市の島地小学校では、6年生が卒業証書を自分の手で作る伝統があります。使うのは、室町時代から受け継がれる徳地和紙。子どもたちが紙すきを行い、世界に一つだけの卒業証書を作ります。紙すきをした児童は、枚数を重ねるごとに手際が良くなっていました。（6年生の児童は）「1回目は、最初だったので、少し手間取ったけれど2回目は、次にどういうことをすればい