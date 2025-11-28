津波のリスクを抱えた海の近くに整備するかどうか、反対の声が上がっていた愛知県豊橋市の新野球場に結論です。 【写真を見る】愛知・豊橋市の新野球場 当初の予定通り三河湾に面したスポーツ公園内に整備へ 浸水リスク抱えるも“土地のかさ上げ”に加え｢防災専門家の指摘に沿った対応可能｣ 豊橋市では新アリーナ建設に伴い、豊橋公園の野球場が取り壊されるのを受け、新たな野球場を三河湾に面したスポーツ公