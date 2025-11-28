旧徳山市出身の彫刻家＝笹戸千津子さんの作品が28日、周南市鹿野のカフェに寄贈されました。周南市鹿野にある「K BASE ガーデンカフェ911」。28日は笹戸千津子さんの立ち合いのもと3体のブロンズ像が設置されました。東京造形大学在学中の1966年に彫刻をはじめた笹戸さん。これまで周南市美術博物館などで展示会を開催しています。自身がこれまで作ってきた100点以上の作品を全国各地に寄贈している笹戸さん。今回、自然豊か