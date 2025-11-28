元日向坂４６の加藤史帆が２８日までにＳＮＳを更新し、自身の姿がプリントされた誕生日グッズを紹介した。加藤はインスタグラムに「加藤お誕生日おめでとうＴシャツ」などとつづり、水色ドレス姿の自身が描かれたＴシャツを身にまとった写真を公開。この投稿にはＳＮＳ上で「眼福…眼が癒される…」「プリンセス史帆ちゃんかわいい」「全員かわいすぎる」「この透明感よ」「自分がプリップリに可愛くプリントされたTシャツ