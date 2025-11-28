28日夕方、周南市で自転車と軽乗用車が衝突する事故があり、自転車に乗っていた女性が意識不明の重体となっています。28日午後5時15分ごろ、周南市新宿通り2丁目の交差点で、左折しようとしていた軽乗用車と直進していた自転車が衝突しました。この事故で自転車に乗っていた女性が意識不明の重体となっています。警察で女性の身元の確認を進めています。また警察は軽乗用車を運転していた女を現行犯逮捕しました。現場は信号機のあ