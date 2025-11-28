“男子御三家”のひとつ、私立武蔵高等学校中学校で、男子中学生がカッターで切りつけられる事件がありました。同学年の生徒同士のトラブルとみられています。事件が発生したのは、東京・練馬区の私立武蔵高等学校中学校。捜査関係者などによりますと、28日午前11時45分ごろ、中学1年生の生徒が同級生にカッターで切りつけられたということです。男子生徒は首を15cmほど切られたということですが、意識はあり、すぐに病院に搬送さ