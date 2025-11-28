東京・神田警察署で、マスクを目元まで広げ顔を隠すようにして歩く、野々山勝章容疑者（53）。偽物の浮世絵の木版画を本物と偽って売りさばいた疑いで逮捕されました。野々山容疑者が偽造したのは、浮世絵師・歌川国芳の代表作「相馬の古内裏」など2点。本物そっくりに見えますが、よく見ると色味が少し違う部分も。野々山容疑者は、作品の画像を自宅のプリンターで印刷するなどして作成したとみられています。その後、ネットオー