“元祖カープ女子”タレントのうえむらちか（40）が28日、都内で「ケンミンショー旅アワード2025」授賞式に出席した。“ケンミン愛”にあふれるショート動画を募集し、グランプリを決めるコンテスト。うえむらは、楽天への入団が決まった前田健太投手のモノマネ芸人、マネケンと動画を制作。お好み焼きを“広島風”や“広島焼き”と呼ぶ他県民に怒る県民あるあるを動画化し、「ケンミンクリエイティブ賞」を受賞した。うえむらはカ