「バスケットボール男子・Ｗ杯アジア１次予選、日本−台湾」（２８日、ジーライオンアリーナ神戸）日本が２０−１０とリードした第１クオーター最終盤にビッグプレーが飛び出した。エンドラインからのパスをＳＦ馬場雄大が受け取って相手選手をひとり交わすと、ハーフライン後方からロングシュート。ボールが空中を舞う間に第１クオーター終了を告げるブザーが鳴ったが、馬場のシュートはゴール板に当たってネットに吸い込ま