日本ハム・宮西尚生投手が２８日、北海道北広島市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の６５００万円でサインした（金額は推定）。今季は３１試合登板で１勝１敗１２ホールド、防御率２・５１。プロ野球史上４人目の通算９００試合登板も達成した。一方で８月には２軍落ちし、クライマックスシリーズも出場選手登録を外れて投手陣のサポート役に。「今年はもうボス（新庄監督）にさせてもらった９００試合登板に近い。