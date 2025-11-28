ガソリンの暫定税率を12月31日に廃止する関連法が、参議院本会議で全会一致で可決、成立した。 これにより、ガソリンは来年1月から1リットルあたり25.1円、軽油は4月から17.1円安くなる。【映像】国民・榛葉氏「売れない実力派地下アイドルと言われながらも…」感無量国民民主党の榛葉賀津也幹事長は28日の会見の冒頭、「きょうはうれしいことが2つありまして、1つは午前中の参議院本会議でガソリン暫定税率廃止法案が“全会一