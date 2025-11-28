文部科学省は28日、高校教育改革に関する基本方針の骨子を公表した。人工知能（AI）に代替されない力の育成を目指し、改革を後押しするための高校向け交付金を2027年度に創設することを盛り込んだ。高校授業料の無償化が拡充されるのに合わせて25年度中に基本方針を策定し、各都道府県が具体的な計画を立てる。骨子は少子高齢化や過疎化がいっそう深刻化していく中で、（1）AIに代替されない能力や個性の伸長（2）経済や社会の