Image: Amazon 今年のお米は豊作だったそうですが、スーパーで見かける限り、価格は依然として高止まりしていますね。政府がおこめ券を配布するとか、今後は供給も安定するのではないかとか、いろいろな噂も飛び交っていますが、価格が大きく下がる可能性は低そうです。毎日食べるものだけに悩ましい。とはいえ、食べないというわけにはいかないので、安くなっている機会に買っておきましょ