声優・矢野妃菜喜さんのファースト写真集（税込み3850円、A4判112ページオールカラー、発行：イマジカインフォス、発売：主婦の友社）が2026年3月5日に発売されることが決定、先行イメージカット解禁されました。【写真】プールでびしょ濡れの矢野妃菜喜さん矢野さんの誕生日に合わせて発売される今作の撮影地は写真集ロケ地の王道・沖縄。南国の爽やかで開放感のあるカットから、自然体の表情、アンニュイな雰囲気まで、多彩なシ