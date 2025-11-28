来月１日から始まる冬の県民交通安全運動を前に邑楽町で出動式が行われました。 出動式には大泉署や太田署、県警本部から約８０人が参加しました。来月１日から始まる冬の県民交通安全運動は、夕暮れ時の早めのライト点灯と反射材の着用促進などを重点に交通事故の防止を図ります。出動式で視閲官を務めた大泉署の林衛署長は「悲惨な交通事故を抑止するという強い信念と使命感を堅持し重点に即した活動を展開してください」と訓示