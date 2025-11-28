小川前市長の辞職に伴い来年１月１２日に投開票が行われる前橋市長選に、新人で弁護士の丸山彬さんが無所属で出馬することを表明しました。 丸山さんは前橋市出身の３９歳。明治大学の法科大学院修了後、２０１６年に群馬弁護士会に所属し、前橋市内の弁護士事務所に勤務しています。また、市内の経営者でつくる一般社団法人「太陽の会」や青年会議所のメンバーとしてまちづくり支援の活動も行っています。 丸山さんは現在