全国で相次ぐクマの被害。岐阜県中津川市ではきょう、ドローンによるクマの追い払いが行われました。飛び立った機体からは「ワン！ワン！」という、イヌの大きな鳴き声が出ています。 【写真を見る】相次ぐクマ被害 ドローンから｢ワンワン！｣ スピーカーで嫌がる音を流し山へ… 岐阜･中津川市で“追い払い” 過去に実施した飛騨市では出没頻度が3分の1以下に減少 ドローンの1回の飛行時間は約30分