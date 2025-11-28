花角知事が柏崎刈羽原発の再稼働を容認する姿勢を示したことを受け、新潟県市長会は11月28日、臨時総会を開き「知事の判断を尊重する」ことを決めました。柏崎刈羽原発をめぐっては花角知事は再稼働を容認する姿勢を示しています。その前提として緊急時の避難について県民への周知・理解促進に努めることや避難道路の整備を迅速に行うことなど7項目について国への対応を確認するとしています。こうした中、県内20の市からなる新潟