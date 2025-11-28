お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人もいるのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。今回は、定期預金に預けるときの元利自動継続と元金自動継続についてです。 ◆【マンガ】元銀行員が教える！使わない口座にお金を放置しているとどうなる？Q：元利自動継続と元金自動継続、どちらがいい？「定期預金100万円を預けよう