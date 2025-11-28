¡ÖÁ´¿È¥¿¥¤¥Ä¤ÇË½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡×½÷Í¥¤Î¹­À¥¥¢¥ê¥¹¤¬Á´¿ÈÎÐ¤Î¥¿¥¤¥Ä¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¤ÇÊâ¤¯»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤è¡×¤ÈX¤Ë¤Ò¤È¸À¤À¤±¤Ä¤Ö¤ä¤­¡¢±Ç²è¤Î¸½¾ì¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥Ä»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï27Æü¡¢½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ö¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡×¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£Ê¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈË«¤á¤ë¤È¡¢¹­À¥¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥·¥ê¥¢