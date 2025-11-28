国の文化審議会は２８日、ユネスコの無形文化遺産登録の提案候補の一つに「温泉文化」を選定しました。 ユネスコの無形文化遺産登録の提案候補に選ばれたのは、「温泉文化」と「神楽」の２つです。温泉文化は、「自然の恵みである温泉に浸かり、心と体を癒やす」という日本人に根付いている社会的慣習であることなどが選定理由となりました。 ２０１８年、自民党の県議が研究会を設けて登録に向けた活動がスタート、１２月