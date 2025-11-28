サッカー・アルビレックス新潟は、高木善朗選手と契約満了とし今季限りで退団となることを発表しました。 高木善朗選手は神奈川県出身の32歳。東京ヴェルディから2018年に移籍し、8シーズンにわたってアルビで活躍しました。 退団にあたってクラブを通じて発表したコメントでは、「ケガをした次の試合で、サポーターの皆さんからたくさんの愛を受け取ったことはいつまでも忘れません。あの時の皆さ