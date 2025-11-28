福岡県警久留米署は28日、久留米市山川町付近の路上で同日午後1時半ごろ、女子高校生が男にビデオカメラを向けられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は60代くらい、赤色キャップ帽、黒色ジャンパー、黒色ズボンを着用していたという。