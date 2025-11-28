鹿児島市吉野町の「西郷隆盛蘇生の家」。2025年9月、老朽化などのため、茅葺き屋根の一部が崩れ落ちているのが見つかり、28日から修繕作業が始まりました。手がけるのは茅葺き屋根が特徴的なあの「そば店」の修繕も行う職人です。(登島凜アナウンサー)「鹿児島の観光スポット、「西郷隆盛蘇生の家」では、茅職人たちが崩れ落ちた屋根の修繕作業にあたっている」28日から修繕作業が行われているのは、鹿児島市吉野町の「