静岡市葵区の畑で、人の頭の一部とみられる骨が発見されました。警察が事件と事故、両面の可能性を視野に入れ、捜査を進めています。 人骨が発見されたのは、静岡市葵区昭府2丁目の賎機山ハイキングコースから少し外れた畑です。警察によりますと、10月12日午前6時20分頃、散歩中の通行人が発見し、警察に通報しました。 人骨は死後1年以上経過した40歳以上の男性の頭蓋骨で、外傷はないということです。警察によりますと